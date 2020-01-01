ميسي ورونالدو - من الأكثر فوزًا بالجوائز الفردية؟

حقق ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الكثير من الألقاب المحلية والقارية والدولية خلال مسيرتهما الطويلة في كرة القدم، لكن من الأكثر ألقابًا بين اللاعبين؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فاز الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بالعديد من الجوائز الفردية خلال مسيرتهما الطويلة في كرة القدم.

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وقد تنافس اللاعبان بقوة وشراسة على الجوائز الفردية طوال السنوات الـ10-11 الماضية، خاصة الكرة الذهبية والحذاء الذهبي والأفضل من فيفا.

من الأكثر فوزًا بالألقاب بين ميسي ورونالدو؟

العديد من الجوائز الفردية سُجلت باسم اللاعبين، لكن أي منهما الأكثر فوزًا بها؟ نستعرض معًا .

ليونيل ميسي ... 5 كرات ذهبية تُزين مسيرة حافلة بالجوائز

مسيرة ميسي الطويلة في كرة القدم حافلة بالجوائز الفردية والأرقام القياسية، وقد رصدت بعض المصادر فوزه بم يزيد عن الـ70 جائزة فردية بخلاف الأرقام القياسية العديدة التي حطمها سواء على صعيد إسبانيا أو أوروبا أو العالم.

بدأ ميسي يظهر مع برشلونة في منتصف العقد الأول من الألفية الحالية، وقد رصدته عدة صحف تمنح جوائز خاصة للاعبين الصاعدين، وقد حصل اللاعب الأرجنتيني عام 2005 على أول جائزة فردية في مسيرته وكانت جائزة "الولد الذهبي" المقدمة من صحيفة توتوسبورت الإيطالية لأفضل لاعب صاعد.

آخر جوائز ميسي الفردية حصل عليها هذا العام وهي جائزة الأفضل من فيفا والتي تُمنح لأفضل لاعب في العالم.

ما هي أبرز الجوائز الفردية التي حصل عليها ليونيل ميسي؟

الكرة الذهبية (5 مرات): أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015.

جائزة الأفضل من فيفا (مرة واحدة): عام 2019.

أفضل لاعب في العالم من فيفا (مرة واحدة): عام 2009

الحذاء الذهبي لقارة أوروبا (6 مرات): أعوام 2010، 2012، 2013، 2017، 2018، 2019.

أفضل لاعب في أوروبا (مرتان): عاما 2011، 2015.

أفضل لاعب في أوروبا على صعيد الأندية (مرة واحدة): عام 2009.

هداف الليجا (6 مرات): أعوام 2010، 2012، 2013، 2017، 2018، 2019.

هداف دوري أبطال أوروبا (6 مرات): أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019.

جائزة أفضل لاعب في الليجا (6 مرات): أعوام 2009، 2010، 2011، 2012، 2012، 2015.

أفضل مهاجم في أوروبا (مرتان): عاما 2009، 2019.

جائزة هدف الموسم من ويفا (3 مرات): أعوام 2007، 2015، 2016.

الكرة الذهبية لكأس العالم (مرة واحدة): عام 2014.

أفضل لاعب في كوبا أمريكا (مرة واحدة): عام 2015.

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كريستيانو رونالدو ... 5 كرات ذهبية وجوائز أينما لعب

بدأت مسيرة كريستيانو رونالدو مع الجوائز الفردية كذلك، إذ كانت جائزة "برافو" من صحيفة جويرين سبورتيفو الإيطالية والتي تُمنح لأفضل لاعب أوروبي صاعد هي جائزته الأولى، وقد حصل عليها عام 2004.

ولم يكن رونالدو بحاجة لأكثر من 4 سنوات ليفوز بالكرة الذهبية لأول مرة، إذ حدث هذا عام 2008 حين كان لاعبًا لمانشستر يونايتد.

المصادر المتابعة تتحدث عن فوز رونالدو بم يقرب من 60 بطولة، آخرهم كان جائزة هداف السيري آ مع يوفنتوس الموسم الماضي وقد كان موسمه الأول في إيطاليا.

ما هي الجوائز الفردية التي حصل عليها كريستيانو رونالدو؟

الكرة الذهبية (5 مرات): أعوام 2008، 2013، 2014، 2016، 2017.

جائزة الأفضل من فيفا (مرتان): عاما 2016، 2017.

أفضل لاعب في العالم من فيفا (مرة واحدة): عام 2008

الحذاء الذهبي لقارة أوروبا (4 مرات): أعوام 2008، 2011، 2014، 2015.

أفضل لاعب في أوروبا (3 مرات): عاما 2014، 2016، 2017.

أفضل لاعب في أوروبا على صعيد الأندية (مرة واحدة): عام 2008.

هداف الليجا (3 مرات): أعوام 2011، 2014، 2015.

هداف دوري أبطال أوروبا (7 مرات): أعوام 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018.

جائزة أفضل لاعب في الليجا (مرة واحدة): عام 2014.

لاعب الموسم في البريميرليج (مرتان): عاما 2007، 2008.

لاعب الموسم في السيري آ (مرة واحدة): عام 2019.

هداف الدوري الإنجليزي (مرة واحدة): عام 2008.

أفضل مهاجم في أوروبا (3 مرات): أعوام 2008، 2017، 2018.

جائزة هدف الموسم من ويفا (مرة واحدة): عام 2018.

جائزة بوشكاش من فيفا (مرة واحدة): عام 2009.

هداف المراحل النهائية في دوري الأمم الأوروبية (مرة واحدة): عام 2019.

من الأكثر فوزًا بالجوائز الفردية، رونالدو أم ميسي؟

يتساوى ميسي ورونالدو في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة الذهبية، وقد تكون جائزة العام الجاري والتي سيُعلن عنها في ديسمبر القادم فرصة انفراد أحد النجمين بصدارة الفائزين التاريخيين بالجائزة المقدمة من فرانس فوتبول.

النجم البرتغالي يتفوق في جائزة الأفضل من فيفا بفوزه بها مرتين، لكن ميسي لديه السيطرة التامة على جائزة الحذاء الذهبي.

ميسي يفرض كلمته بقوة داخل إسبانيا، إذ خلال فترة اجتماع اللاعبين في الليجا سيطر نجم البارسا على الألقاب الفردية، سواء أفضل لاعب أو الهداف، لكن يحسب لرونالدو أنه تُوج بالجوائز الفردية في كل مكان لعب به، سواء إنجلترا او إسبانيا أو إيطاليا.

الأرقام من عدة مصادر تتحدث عن فوز ميسي بـ71 جائزة فردية مقابل فوز رونالدو بـ61 جائزة، بم يتضمن الجوائز الكبرى والرسمية من الاتحادات المختلفة، وكذلك جوائز خاصة من بعض الصحف والمواقع الشهيرة.