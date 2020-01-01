ميسي ورونالدو - من الأكثر فوزًا بالبطولات؟

حقق ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الكثير من الألقاب المحلية والقارية والدولية خلال مسيرتهما الطويلة في كرة القدم، لكن من الأكثر ألقابًا بين اللاعبين؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو الكثير من الإنجازات والنجاحات خلال مسيرتهما الطويلة في كرة القدم، وقد فازا بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والعالمية.

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وعاش جمهور كرة القدم قصة تنافس اللاعبين خلال العقد الأخير من الزمن، وتحديدًا منذ عام 2008 حين بدأت أسطورة ميسي في الظهور ومن ثم انتقل رونالدو لريال مدريد ليخوض اللاعبان صراعات طويلة وشرسة على ألقاب الليجا وكأس الملك والسوبر الإسباني، بجانب صراعهما في دوري أبطال أوروبا.

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العديد من الألقاب سُجلت باسم اللاعبين، لكن أي منهما الأكثر فوزًا بالألقاب؟ نستعرض معًا .

ليونيل ميسي ... 34 لقبًا مع برشلونة ولا ألقاب مع منتخب الأرجنتين

بدأ ليونيل ميسي مسيرته مع كرة القدم على مستوى الفريق الأول لبرشلونة عام 2003، لكنه لم يُصبح لاعبًا أساسيًا في الفريق سوى عام 2006، وقد أبعدته الإصابة عن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام أمام آرسال، والتي انتهت لصالح فريقه الكتالوني 2-1.

ولم يلعب النجم الأرجنتيني خلال مسيرته سوى للبارسا، وقد حطم معه كل الأرقام القياسية المتاحة، وترك بصمة هائلة من الصعب جدًا أن تُمحى من تاريخ الليجا أو حتى بقية البطولات المحلية في إسبانيا.

اللقب الأول لميسي مع برشلونة كان الفوز بالليجا موسم 2004-2005، فيما كان آخر ألقابه الفوز بالدوري الإسباني كذلك موسم 2018-2019.

وبلغ مجموع ألقاب ميسي مع البلوجرانا 34 لقبًا، ولم يترك اللاعب صاحب الـ32 عامًا بطولة خاضها ولم يُتوج بلقبها، إذ فاز بجميع الألقاب المتاحة على صعيد الأندية.

الحال لم يكن هكذا مع منتخب الأرجنتين، إذ فشل ميسي في الفوز بأي لقب مع المنتخب الأول رغم وصوله لنهائي كأس العالم ونهائي كوبا أمريكا.

ميسي اكتفى بالفوز بكأس العالم للشباب عام 2005 مع منتخب راقصي التانجو تحت 20 عامًا، وحصل أيضًا على الميدالية الذهبية مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد بكين 2008.

وقد خسر نهائي كأس العالم 2014 ونهائي كوبا أمريكا 2007 و2015 و2016 مع المنتخب الأول للأرجنتين الذي تُوج مرتين بكأس العالم منهم تلك الشهيرة عام 1986 والتي حملت بصمة الأسطورة دييجو مارادونا.

ما هي ألقاب ليونيل ميسي مع برشلونة؟

الدوري الإسباني (10 مرات): مواسم 2004–2005، 2005–2006، 2008–2009، 2009–2010، 2010–2011، 2012–2013، 2014–2015، 2015–2016، 2017–2018، 2018–2019.

دوري أبطال أوروبا (4 مرات): مواسم 2005-2006، 2008-2009، 2010-2011، 2014-2015.

كأس ملك إسبانيا (6 مرات): مواسم 2008-2009، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018.

كأس السوبر الإسباني (8 مرات): أعوام 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018.

كأس السوبر الأوروبي (3 مرات): أعوام 2009، 2011، 2015.

كأس العالم للأندية (3 مرات): أعوام 2009، 2011، 2015.

ما هي ألقاب ليونيل ميسي مع الأرجنتين؟

كأس العالم للشباب 2005 مع منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا.

الميدالية الذهبية مع المنتخب الأولمبي الأرجنتيني في أولمبياد بكين 2008.

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كريستيانو رونالدو ... 29 لقبًا مع الأندية ولقبان مع البرتغال

بدأت مسيرة كريستيانو رونالدو مع سبورتينج لشبونة في البرتغال، ولعب أول مبارياته في الدوري البرتغالي موسم 2002-2003.

لعب رونالدو خلال مسيرته الكروية الحافلة في 4 بلاد أوروبية، إذ ارتدى قميص سبورتينج في البرتغال، مانشستر يونايتد في إنجلترا، ريال مدريد في إسبانيا ويوفنتوس في إيطاليا.

وتُوج اللاعب البرتغالي بالعديد من الألقاب خلال مسيرته مع الأندية الأربعة، ولم يُغادر أي فريق منها دون أن يُتوج معه بلقب ما، وتنوعت إنجازاته ما بين المحلي والقاري والعالمي.

لقب رونالدو الأول في مسيرته الكروية كان كأس السوبر البرتغالي مع سبورتينج عام 2002، وآخرها كان الفوز بالدوري الإيطالي مع يوفنتوس 2018-2019.

وتُوج صاروخ ماديرا بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، الأولى كانت مع مانشستر يونايتد والأربعة الأخرى مع ريال مدريد ومازال يأمل بلقب جديد مع يوفنتوس.

وبلغ مجموع ألقاب رونالدو مع الأندية 27 لقبًا، ومن المرجح أن يزداد العدد حتى يُعلن اعتزاله بعد عدة سنوات.

ولم يُفوت رونالدو الفوز بالألقاب مع منتخب بلاده، إذ بعدما خسر نهائي يورو 2004 في وطنه، فاز باللقب الثمين عام 2016، وتُوج كذلك الموسم الماضي بدوري الأمم الأوروبية.

ما هي ألقاب رونالدو مع الأندية؟

الدوري الإنجليزي (3 مرات): مواسم 2006-2007، 2007-2008، 2008-2009.

الدوري الإسباني (مرتان): موسم 2011-2012، 2016-2017.

الدوري الإيطالي (مرة واحدة): موسم 2018-2019.

دوري أبطال أوروبا (5 مرات): مواسم 2007-2008، 2013-2014، 2015-2016، 2016-2017، 2017-2018.

كأس الرابطة الإنجليزي (مرتان): مواسم 2005-2006، 2008-2009.

كأس الاتحاد الإنجليزي (مرة واحدة): موسم 2003-2004.

كأس ملك إسبانيا (مرتان): مواسم 2010-2011، 2013-2014.

كأس السوبر البرتغالي (مرة واحدة): عام 2002

كأس الدرع الخيرية (مرتان): عاما 2007، 2008.

كأس السوبر الإسباني (مرتان): عاما 2012 و2017.

كأس السوبر الإيطالي (مرة واحدة): عام 2018.

كأس السوبر الأوروبي (3 مرات): عاما 2014، 2016، 2017.

كأس العالم للأندية (4 مرات): أعوام 2008، 2014، 2016، 2017.

ما هي ألقاب رونالدو مع البرتغال؟

كأس أمم أوروبا عام 2016.

دوري الأمم الأوروبية موسم 2018-2019.

من الأكثر ألقابًا، رونالدو أم ميسي؟

يتفوق ليونيل ميسي في عدد ألقابه على صعيد الأندية، إذ حقق 34 لقبًا مقابل 29 لقبًا لرونالدو.

النجم البرتغالي له الأفضلية فيما يخص المنتخبات بتحقيقه لقبين مع البرتغال فيما فشل ميسي في الفوز بأي لقب مع المنتخب الأول للأرجنتين.

ألقاب ليونيل ميسي البطولات ألقاب كريستيانو رونالدو 10 الدوريات المحلية 6 6 الكؤوس المحلية 5 8 كأس السوبر المحلي 6 4 دوري أبطال أوروبا 5 3 كأس السوبر الأوروبي 3 3 كأس العالم للأندية 4 0 كأس العالم للمنتخبات 0 0 البطولات القارية للمنتخبات 2 0 كأس القارات 0 34 المجموع 31

بشكل عام وعلى صعيد الأندية والمنتخبات، يتفوق ميسي أيضًا برصيد 34 بطولة مقابل 31 لرونالدو.