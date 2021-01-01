ميسي ورونالدو | من الأفضل في تسديد ضربات الجزاء؟

يستمر الصراع التهديفي بين الأسطورتين رونالدو وميسي حتى بعد رحيل البرتغالي عن ريال مدريد وانضمامه إلى يوفنتوس، فمن الأكثر تسجيلاً من ركلات الجزاء؟

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أكثر أو أقل تفوقاً عندما يتعلق الأمر بإحصاءات معينة، على غرار غزارة التهديف وكل ما يتعلق بذلك.

قائد برشلونة ونجم يوفنتوس كلاهما منافسان شرسان، وسجل كليهما الكثير من الأهداف طوال مسيرتيهما التي اقتربت من نهايتها، وقد بدات المنافسة بينهما عندما كان رونالدو نجم ريال مدريد.

لكن، من هو الأفضل في تنفذ ضربات الترجيح، هل هو ميسي أم رونالدو؟ وما هي أرقام الغريمين طول مسيرتيهما في هذا الشأن؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟

ما هو عدد أهداف ميسي من ضربات جزاء؟

ميسي هو الخيار الأول لتسديد ركلات الجزاء في برشلونة، ويمتلك رقماً رائعاً حيث سبق له تسجيل 82% من ضربات الجزاء التي نفذها في الدوري الإسباني، وفي جميع مبارياته مع الفريق والمنتخب بلغت دقته 78%.

البطولة الأهداف من ضربات جزاء عدد مرات تنفيذ ضربات الجزاء الدقة الدوري الإسباني 60 73 82.19% دوري أبطال أوروبا 16 19 84.21% كأس ملك إسبانيا 3 9 33.33% السوبر الإسباني 3 4 75% المباريات الدولية 15 19 78.95% المجموع 97 124 78.22%

ما هو عدد أهداف رونالدو من ضربات جزاء؟

يمتلك رونالدو سجلاً تهديفياً من ركلات الجزاء طوال مسيرته سواءً مع ريال مدريد أو منتخب بلاده، ولكثرة تسجيله أهدافاً من ضربات ترجيح أُطلق عليه بينالدو.

البطولة الأهداف من ضربات جزاء ضربات الجزاء التي نفذها الدقة الدوري الإنجليزي 11 13 84.61% الدوري الإسباني 61 71 85.91% الدوري الإيطالي 24 21 87.50% دوري أبطال أوروبا 19 22 87.50% المباريات الدولية 7 11 63.63% المجموع 122 138 88.40%

من الأفضل في تنفيذ ركلات الترجيح ميسي أم رونالدو؟

سجل رونالدو عدداً من الأهداف من ركلات ترجيح أكثر من ميسي، حيث بلغت نسبة الأهداف التي أحرزها الدون من ضربات جزاء 16.43% من إجمالي الأهداف التي سجلها طوال مسيرته، أما النسبة الخاصة بالبرغوث فهي 12.73% فقط.

مهما كان، فإن عدد الأهداف الذي سجلها كلٌ منهما من هذه الوضعية كبيراً جداً، وهما من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، كما أنهما هدافان من طرازٍ رفيع، فكلٌ منهما يمتلك في رصيده أكثر من 700 هدفاً سواءً مع الفريق والمنتخب.