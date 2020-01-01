ميسي بين نار الولاء وعذاب الطموح .. هل يرحل ليونيل عن برشلونة؟

هل يرحل ليونيل ميسي عن برشلونة؟ النجم الأرجنتيني يخسر البطولة تلو الأخرى.

خسر فريق برشلونة لقب الدوري الإسباني في الساعات الأخيرة عقب أن نجح ريال مدريد في الفوز على نظيره فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

خسارة لقب الدوري جعلت من برشلونة يكمل أكثر من عام كامل دون الحصول على أي بطولات في كرة القدم، عقب أن ودع كأس ملك إسبانيا، وخسر نهائي نفس البطولة الموسم الماضي، وخرج من دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، كما ودع كأس السوبر من نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد في مباراة عصيبة.

يتبقى لبرشلونة حاليًا فقط بطولة دوري أبطال أوروبا، لينقذ بها موسمه ويحفظ بها ماء الوجه، بعدما خسر كل الألقاب الممكنة في الأشهر الماضية.

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سيستضيف الفريق نظيره نابولي في الثامن من أغسطس المقبل على ملعب كامب نو، وهو يملك أفضلية التسجيل خارج الأرض، حيث انتهى لقاء الذهاب بهدف لمثله في إيطاليا.

لكن ماذا بعد نابولي حتى لو فاز برشلونة بهذا الأداء الهزيل والسيئ، ربما يكون الخصم هو بايرن ميونخ أو تشيلسي، ومن بعدهم هناك مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد وغيرهم من الأسماء التي لن تجعل الأمور أسهل على الفريق الكتالوني.

إذا ماذا سيحدث لو خسر برشلونة لقب دوري أبطال أوروبا واستمر دون ألقاب للمزيد من الأشهر المقبلة؟ هل سيعني ذلك نهاية العالم؟ أم سيعني ذلك رحيل ليونيل ميسي؟ أم أن كلا الأمرين لا يختلفان كثيرًا عن بعضهما البعض.

ميسي يستمر عقده مع برشلونة حتى نهاية الموسم المقبل، والشرط الذي يسمح له بالرحيل كان عليه تفعيله قبل انقضاء شهر يونيو الماضي، مما يعني أن بقائه حتى يوليو 2021 أمر لا جدال فيه.

لكن ماذا عن ما هو بعد يوليو 2021، وقتها قد يرحل ميسي بشكل مجاني، فالرجل لا يريد التعامل مع الإدارة الحالية بكل ما فيها من مشاكل وأزمات.

حتى أن الأخبار التي خرجت من البيئة المحيطة بالنادي مطلع الشهر الجاري والتي أكدت قربه من تجديد عقده، تم نفيها فورًا ممن هم بالقرب من ميسي.

ليونيل يرفض التجديد حتى لو جاءت إدارة جديدة دون أن يرى مشروعًا يستطيع من خلاله أن يختتم مسيرته الكروية بشكل لائق لكل تلك السنوات من العطاء التي منحها لبرشلونة.

رحيل ميسي لن يجعل منه ناكرًا للجميل أو شخص متلون مثل نيمار دا سيلفا، الذي قرر أن يقاضي برشلونة لعدم حصوله على مكافأة الولاء كما ينص عقده بالرغم من رحيله لباريس سان جيرمان.

الأرجنتيني لو قرر الرحيل سيكون ذلك مبررًا وله كل الأعذار عقب أن شاهد الإدارة تفشل موسم بعد الآخر في إدارة ملف الانتقالات، وفي إهدار السنوات الأخيرة من مسيرته الرائعة في محاولات بائسة لتحقيق دوري أبطال أوروبا.

لو قرر ميسي الرحيل سيجد بدل من المشروع الواحد المناسب له ولطريقته ولأفكاره ولطموحاته أكثر من ثلاثة أو أربعة مشاريع، ما بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وحتى ليفربول أو تشيلسي أو إنتر، كلها أندية طريقة تعامل إدارتها مع المستقبل أفضل بشكل واضح من طريقة تعامل إدارة برشلونة مع الأمر ذاته.

لكن الأغلب أن ليونيل ميسي لن يترك الفريق الذي أمضى فيه معظم حياته، بالرغم من طموحه الكبير وأمله الدائم في تحقيق الأفضل، إلا أن ذلك قد يتحقق تحت إدارة أخرى.

ما ستأتي به انتخابات صيف العام القادم سيكون له كلمة واضحة ومسموعة في مستقبل ميسي، ليس هذا فحسب، فليونيل بنفسه أقر مسبقًا أن المشروع الكروي لا يتحكم بشكل كامل في مستقبله.

ميسي أوضح في العديد من المرات ولائه الأعمى لبرشلونة، كما أقر أن سعادة عائلته هي هدفه الأهم والأول في المرحلة الحالية من حياته، وبكل وضوح فسعادة زوجته وأبناءه لن تكون في مكان آخر دون كتالونيا التي عاشوا بها كل حياتهم تقريبًا.

لذلك نرى أن رحيل ميسي حتى ولو خسر الفريق كل ألقاب الموسم الجاري، والكثير من ألقاب الموسم المقبل لن يكون سيناريو على جماهير برشلونة الخوف منه قريبًا، إلا لو قرر الأرجنتيني الاعتزال.