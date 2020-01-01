ميسي: جوارديولا وإنريكي علماني الحكمة

ليونيل ميسي قائد برشلونة يتمنى ألا يكون مشهورًا كما هو الحال عليه اليوم.

أكد ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة على أمله ألا يكون مشهورًا ولو ليوم واحد فقط في حياته خارج ملاعب كرة القدم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ميسي لصالح قناة "لا سيستا"، ضمن حوار صحفي سيذاع مساء الأحد.

وقال ميسي: "أنا محظوظ بكل ما لدي في حياتي، لكن هناك بعض الأحيان التي أتمنى فيها ألا أكون معروفًا وأن أستمتع بالذهاب للسوق والسينما والمطاعم".

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وكان الصيف الماضي صعبًا على ليونيل ميسي الذي اعترف سابقًا أنه مر بأصعب فترات مسيرته الكروية من خلاله.

وأضاف عن أفضل مدربيه: "بيب يملك شيئًا مميزًا ويجعلك ترى الأشياء بطريقته، سواء دفاعيًا أو هجوميًا، لقد كنت محظوظًا بالعمل معه ومع لويس إنريكي، هما الأفضل ووجودهما جعلني أنضج في كرة القدم وخارجها والعمل معهما علمني الحكمة". وأكمل: "في الوقت الحالي أنا بخير، لقد حظيت بصيف في منتهى الصعوبة، لكنني بخير الآن، وأقاتل بحق من أجل كل شيء".

وأراد الأرجنتيني أن يرحل عن صفوف برشلونة وكان مانشستر سيتي هو الأقرب لضمه لكن رفض الإدارة لفكرة الرحيل حسم الأمر.

وكشفت تقارير صحفية أن ميسي مطلوب في الوقت الحالي لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي سيدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

جدير بالذكر أن عقد ليونيل ميسي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، خلال أيام سيكون بقدرته التفاوض مع أي فريق والتوقيع له بشكل مجاني.