على الجماهير الانتظار .. مارتينو يعلن الموعد الأقرب لعودة ميسي إلى الملاعب!

المدرب الأرجنتيني يمنح جماهير فريقه بعض الأمل

كشف جيراردو مارتينو المدير الفني لإنتر ميامي عن تحديثات جديدة لعشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وجماهير فريقه، بالتأكيد على اقتراب عودته إلى الملاعب.

ميسي لم يشارك مع الفريق الأمريكي منذ أكثر من شهرين بعد تعرضه للإصابة خلال بطولة كوبا أمريكا، في الوقت الذي استكمل فيه إنتر مشواره في بطولة كأس الرابطة حتى دور الـ16 من المسابقة، وهي المرحلة التي ودع خلالها الفريق المنافسات بدونه.

وقال مارتينو في تصريحات للصحفيين:"لا يوجد وقت تقديري لعودته، سيعتمد الأمر على شعوره بعد الجلسات التدريبية التي يقوم بها".

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وعندما سُئل عن إمكانية عودة النجم الأرجنتيني خلال الموسم العادي، وقبل المباريات الفاصلة في الدوري الأمريكي، قال مارتينو:"نعم سيعود".

وتأتي تصريحات مارتينو لتؤكد أن صاحب الـ37 سنة سيعود لإنتر ميامي قبل يوم 19 أكتوبر القادم، وهو موعد انتهاء الموسم العادي في الدوري الأمريكي قبل بدء المرحلة الفاصلة بالبطولة.

يذكر أن إنتر يحتل صدارة القسم الشرقي من دوري المحترفين بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه، وذلك قبل استئناف البطولة مرة أخرى فجر الغد، الأحد، بمواجهة فريق سينسيناتي.