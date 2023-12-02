ميسي: الدوري الأمريكي "صغير" وهذا موقفي النهائي من كأس العالم!

النجم المخضرم يشعر بالرضا عما حققه

رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، التأكيد على مشاركته في بطولة كأس العالم 2026 مع بلاده، مشيرًا إلى أنه يفضل الانتظار لحسم ذلك.

صاحب الـ36 سنة الذي يلعب حاليًا لنادي إنتر ميامي الأمريكي، ظهر في مقابلة مع المذيع سيباستيان فيجنولو، وتطرق إلى العديد من الجوانب الهامة التي تخص مسيرته وبالتحديد مع منتخب التانجو.

وقال ميسي في المقابلة التي نشرتها شبكة "ESPN":"لقد قلت ذلك عدة مرات وهذه حقيقة، سأحاول دائمًا التنافس إلى أقصى حد، أعلم أنني ذهبت إلى دوري صغير لكن الكثير من الأشياء تحدث بسبب الأمور الشخصية والطريقة التي يواجه بها الإنسان حياته".

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وأضاف:"طالما أشعر أنني بخير ويمكنني المساهمة مع الفريق سأفعل ذلك، الشيء الوحيد الذي أفكر فيه الآن هو الوصول إلى كوبا أمريكا بشكل جيد والقدرة على المنافسة فيها، وبالنسبة لكأس العالم فالوقت وحده سيحدد، سأصل إلى سن 39 عامًا وفي العادة لا يمكنني اللعب في هذا العمر".

وتابع:"بعد الفوز بمونديال قطر قلت إنني لا أعتقد أنني سأتواجد في البطولة القادمة وسأعتزل دوليًا، ولكن الآن أريد أن أكون هناك أكثر من أي وقت مضى بعد معاناة امتدت لسنوات طويلة، أريد أن أستمتع بهذه اللحظة الخاصة التي نعيشها ولم أختبرها أبدًا".

وفي نهاية حديثه شدد ميسي على أن فوزه بكأس العالم جعله يشعر بالكثير من الهدوء، وكذلك الرضا بعدما حقق أحد أهم أهدافه في مجال كرة القدم.