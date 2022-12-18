"ميسي الأعظم على الإطلاق" .. نجوم كرة القدم ينهون الجدل!

كرة القدم تقر بنفسها أن ميسي هو الأعظم على الإطلاق

استقرت أساطير كرة القدم على منح ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين، لقب أفضل لاعب على الإطلاق بعد قيادته لمنتخب بلاده لحصد كأس العالم.

الأرجنتين انتصرت على فرنسا بركلات الترجيح بعد مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة 3-3، ليتوج البيسيليستي باللقب الأول منذ 1986.

وغرد جيمي كاراجر عبر حسابه على تويتر بعد فوز الأرجنتين، بترتيب أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ ووضع ميسي في المقدمة، يليه مارادونا ورونالدو بالمركز الرابع خلف بيليه.

كما توالت الإشادة ببطل العالم، من اللاعبين الشباب أمثال ديكلان رايس وتامي أبراهام، مغردين "الأعظم على الإطلاق"، كما شارك باستيان شفاينشتايجر، الفائز بكأس العالم 2014، مغردًا أن الأرجنتيني الصغير "توج أخيرًا مسيرته الرائعة".

ولم يقتصر التمجيد بنجم الأرجنتين على لاعبي الكرة فقط، بل انضم كل من نجم الهوكي سام كويك، وجيك بول، الملاكم السابق مشيدين بالبرغوث "ممتعًا أثناء استمراره"، وأيضًا بيرس مورجان أبدى الثناء على أدائه بالمباراة.

جدير بالذكر أنّ ليو أعلن استمراره في الملاعب دوليًا وعدم اعتزاله عقب انتهاء بطولة كأس العالم.