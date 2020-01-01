"ميسي الأفضل في التاريخ ومارادونا ممسحة أحذية"

تصريحات عنيفة..

أثار خوسيه لويس تشيلافيرت، حارس منتخب بارجواي الشهير، ضجة كبيرة بتصريحات نارية أشاد فيها بليونيل ميسي وحقّر كثيرًا من شأن دييجو آرماندو مارادونا.

ولعب تشيلافيرت لأندية عديدة في أمريكا اللاتينية وإسبانيا أبرزها ريال سرقسطة الإسباني وستراسبورج الفرنسي، واشتُهر دومًا كونه أفضل حارس مرمى يُسدد الركلات الحرة في العالم.

صاحب الـ54 عامًا يؤمن بأن ميسي ووفقًا لما حققه من إنجازات يتفوق على مارادونا، حتى ولو كان الأخير قد نجح على الصعيد الدولي في مقابل فشل ذريع للبرغوث حتى الآن.

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تشيلافيرت في تصريحات صحفية قال "ميسي هو الأفضل في التاريخ، الاثنان الآخران اللذان أحببتهما هما رونالدو وروماريو".

كما أضاف مُجيبًا حول أن مارادونا حقق كأس العالم 1986 بينما لم يتمكن ميسي من فعلها مع بلاد الفضة "لم يحقق مارادونا 1% مما فاز به ميسي، لذلك ميسي هو الأفضل".

وأتم مهاجمًا جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ومُهينًا ومارادونا "ماردونا لا يزال ممسحة أحذية إنفانتينو".

الجدير بالذكر أن الأسطورة الإيطالية دانييلي دي روسي قد خرج بتصريحات منذ ساعات قليلة هاجم فيها كل من يُقلل من ميسي واعتبر أنه أفضل لاعب في التاريخ أيضًا.