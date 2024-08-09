"ورطة الفيفا" تهدد بحرمان ميسي من بطولة جديدة قبل كأس العالم 2026

الأرجنتين تصارع على اللقب..

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ورطة حول روزنامة مواعيد البطولات الدولية، خلال العام المُقبل، والتي من شأنها أن تحرم منتخب الأرجنتين، ونجمه الأسطوري ليونيل ميسي، من فرصة المنافسة على لقب قاري جديد، قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وذكر الإعلامي الرياضي جاستون إيدول، عبر منصة (إكس)، أنه لا يوجد مكان مؤكد لنهائي كأس فيناليسيما 2025، والمُقرر أن يجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا؛ نظرًا لعدم إيجاد وقت مناسب في روزنامة الفيفا لإقامة المباراة، مضيفًا أن هناك العديد من مواعيد التصفيات وكأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تقام مباراة كأس فيناليسيما، خلال العام المُقبل، حيث يخوض منتخب الأرجنتين، صراع الدفاع عن لقبه، أمام إسبانيا، في مواجهة تجمع بين بطلي كوبا أمريكا، وكأس أمم أوروبا (يورو 2024).

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وقاد ميسي منتخب الأرجنتين للتتويج باللقب عام 2022، على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، بعد فوز كبير على إيطاليا بنتيجة (3-0)، حيث جاءت أهداف كتيبة ليونيل سكالوني، عن طريق لاوتارو مارتينيز، أنخل دي ماريا، باولو ديبالا، فيما توج ليونيل ميسي بجائزة رجل المباراة.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني للدفاع عن لقب كأس فيناليسيما، بعد تتويجه بلقب كوبا أمريكا 2024، للمرة الثانية على التوالي، بفوزه على كولومبيا بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة، ليتوج ميسي بلقبه رقم 45 خلال مسيرته، ويصبح الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم.