زيارة والد ميسي إيطاليا تثير مخاوف جمهور برشلونة

يبدو أن ميسي قرر تحدي رونالدو في إيطاليا.. وصراع ريال مدريد وبرشلونة سيصبح يوفنتوس وإنتر

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن والد ليونيل ميسي سيتواجد في ميلانو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لحسم انتقال النجم الأرجنتيني إلى الدوري الإيطالي.

وكان ليونيل ميسي قد تمرد على إدارة برشلونة احتجاجًا على الطريقة التي يدار بها النادي خلال الفترة الأخيرة وخاصة بعد إقالة إرنستو فالفيردي.

وحول ذلك، ذكر راديو راي الإيطالي ونقلت توتو ميركاتو ذلك أن ليونيل ميسي أصبح على أعتاب الدوري الإيطالي في الوقت الحالي.

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وأضافت الصحيفة أن والد ليونيل ميسي سيتواجد هذا الصيف في ميلانو لحسم انتقال البرغوث الأرجنتيني إلى أحد أندية الدوري الإيطالي.

وفي أوائل أغسطس المقبل، سيحصل خورخي والد ميسي على شقة في منطقة في العاصمة اللومباردية، وذلك من أجل التفاوض حول مستقبل نجله.

ويعد إنتر المرشح الأول لضم النجم الأرجنتيني، ليصبح ميسي قريبًا من الاستجابة إلى تحدي رونالدو والانتقال إلى الدوري الإيطالي لمواصلة المنافسة بين الثنائي.

وسيكون النظام الضريبي الجديد في إيطاليا فرصة لانتقال ميسي، حيث أن صافي الـ 30 مليون يورو والذي هو راتبه في برشلونة يكلف خزائن النادي حوالي 60 مليون يورو بسبب النظام الضريبي في إسبانيا، ولكنه سيكلف أي نادٍ إيطالي حوالي 39 مليون يورو فقط بسبب النظام الضريبي الجديد.

ولكن من جهة سكاي، فقد نفت أن يكون السبب وراء اقتناء والد ميسي لمنزل في ميلانو رياضيًا، حيث أكدت أن ذلك سيحدث بالفعل ولكنه لا يجب أن يجعل مشجعي السيري آ يحلمون بإمكانية رؤية ميسي منافسًا لكريستيانو هناك.

وقالت سكاي إن أسباب شراء خورخي ميسي لمنزل في إيطاليا مالية بامتياز، حيث أنه وفقًا لقانون الضرائب الجديد والذي دخل حيز التنفيذ في 2017 فإنه يسهل الإقامة الجديدة في شبه الجزيرة من حيث الضرائب

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يذكر أن عقد ليونيل ميسي ينتهي مع برشلونة في صيف العام 2022، كما يمتلك النجم الأرجنتيني بندًا في عقده يسمح له بالانتقال إلى أي نادٍ خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية في حال أراد ذلك.