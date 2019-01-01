أليسون: نجحت في إيقاف ميسي ونيمار قد يكون الأفضل

تعرف على تصريحات أليسون بيكر حول ميسي ونيمار وتألقه مع روما وليفربول

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، أنّ مواجهة ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، لم تكن سهلة مشيدًا بلاعب باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا.

بيكر تعرض لإصابة أول الموسم أبعدته عن المشاركة في المباريات وقد يعود بنهاية الشهر الجاري.

وقال أليسون في حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد كان عامًا مميزًا سواء مع ليفربول بالفوز بدوري أبطال أوروبا بعد تجاوز فرق قوية مثل نابولي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وبورتو وبرشلونة وتوتنهام بجانب تحقيق لقب كوبا أمريكا مع البرازيل على أرضنا".

وتابع: "رغم كل هذه الإنجازات لكننا رغبنا في الفوز بالدوري الإنجليزي ولكن للأسف مانشستر سيتي قدّم بطولة استثنائية وحقق اللقب. لديّ مواسم أخرى رائعة حينما كنت في روما ولكن ما حققته في هذه الفترة رائع".

وحول الفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم، علّق: "مثل هذه الجوائز تمثل فاكهة عمل اللاعب خلال مسيرته ويجب عليّ أن أشكر والديّ وزوجتي وأطفالي وكل من ساعدني للوصول إلى هذه المكانة. مارك أندريه تيرشتيجن، حارس برشلونة، أحد الأفضل في العالم ويتطور باستمرار".

أليسون تحدث عن فترته في روما وإقصاء برشلونة من التشامبيونزليج بقوله: "لقد كان أمرًا رائعًا، فبعد لقاء الذهاب لم يتوقع أحد أن نعود في النتيجة ولكننا امتلكنا الإيمان ولذلك لا يمكنني نسيان هذه الليلة".

أما عن عودة ليفربول أمام برشلونة، فواصل الحارس: "أيضًا كانت ليلة لا تنسى لأننا لعبنا بصورة جيدة في الذهاب وخسرنا بثلاثية نظيفة. احترمنا الفريق الكتالوني كثيرًا ولذلك بذلنا كل ما لدينا لأجل الفوز في الإياب".

وبالتطرق للحديث عن ليونيل ميسي، قال صاحب الـ 27 عامًا: "لقد لعب مباراة قوية في الذهاب وفي الإياب نجحت في إيقافه في بعض الدقائق الهامة ولكنّه أحد أفضل اللاعبين في التاريخ ولم أفكر أبدًا في أنني أواجهه بل أواجه برشلونة والأرجنتين. بالطبع هذه الفرق قوية وتمتلك أسماء كبيرة وكنت محظوظًا بالانتصار ضد ليو في 3 مباريات مع روما وليفربول والبرازيل".

وحول زميله في المنتخب ولاعب برشلونة أرتور ميلو، تحدث أليسون "إنّه لاعب عظيم ويمتلك قدرات مميزة تناسب الكرة الحديثة ويقرأ المباريات بصورة مميزة".

واختتم: "نيمار لاعب يقدم مستويات رائعة سواء مع فريقه أو بالبرازيل وأتمنى له التوفيق في مستقبله سواء استمر مع فريقه أو عاد إلى برشلونة. أعتقد أنّه يستطيع أن يكون أفضل لاعب في العالم بأي فريق يلعب له".

جدير بالذكر أنّ برشلونة حاول استعادة نيمار ولكن باريس سان جيرمان تمسك باللاعب.