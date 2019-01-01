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جوائز الفيفا الأفضل 2019 | رسمياً أليسون حارس العام وزوري أجمل هدف وسيلفيا جريكو وابنها أفضل جمهور

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Getty Images
الكشف عن جوائز الفيفا الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن جوائز الأفضل لعام 2019، والتي شهدت فوز أليسون حارس مرمى ليفربول بلقب أفضل حارس في العام.

البرازيلي الدولي، ساهم في فوز منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا، وحصل على لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

وحصل المجري دانيل زوري، على جائزة بوشكاش لأفضل هدف.

جائزة أفضل جمهور ذهبت إلى البرازيلية سيلفيا جريكو وابنها المشجعان لنادي بالميراس البرازيلي، بينما حصل مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد الإنجليزي على جائزة اللعب النظيف.

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