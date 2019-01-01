النصر يتلقى عرضين رسميين لاستعارة لاعبيه الشباب

مفاوضات الأندية مع النصر بدأت لاستعارة بعض شبابه

بدأت الأندية السعودية المختلفة مفاوضاتها مع نادي النصر السعودي للحصول على لاعبيه غير المرغوب باستمرارهم بعد يناير القادم، وأبرزهم اللاعبين الشباب الذين يُفضل المدرب روي فيتوريا خروجهم بالإعارة لحصولهم على فرص أكبر للعب.

وكان المدرب البرتغالي قد أبدى ترحيبه برحيل الثنائي خالد الغوينم ونواف الفرشان بالإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوي الذي سيفتح أبوابه في الأول من يناير القادم.

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صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عن تلقي النصر عرض رسمي من نادي ضمك لاستعارة لاعب الوسط "الغوينم" حتى نهاية الموسم، وكذلك عرض آخر من نادي أحد لضم لاعب الوسط الآخر "الفرشان" بالإعارة لنفس الفترة.

وأوضحت الصحيفة أن فيتوريا ورغم أنه أبدى ترحيبًا في البداية بخروج اللاعبين الشباب بالإعارة، إلا أنه أجل البت في ذلك القرار حتى الانتهاء من مواجهة التعاون في كأس السوبر السعودي يوم السبت القادم في جدة.

ويدخل النصر مباراة السوبر بصفته حامل لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي فيما يخضوها التعاون للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه الموسم الماضي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بانتصاره في المباراة النهائية على الاتحاد 2-1.