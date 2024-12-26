خريطة تحركات ريال مدريد في يناير .. أنشيلوتي يحدد طلباته "المُلحة" والضوء الأخضر من بيريز فقط!

لن يرحل أحد خارج مدريد..

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات موقف إدارة ريال مدريد من دخول فترة الانتقالات الشتوية، والتي تنطلق مطلع يناير المقبل.

ويعاني ريال مدريد هذا الموسم من أزمة حادة خصوصًا في خط الدفاع، بعد الإصابات الخطيرة في الركبة التي تعرض لها داني كارباخال وإيدير ميليتاو مع استمرار غياب دافيد ألابا منذ عام كامل، لذلك يتفق المدرب كارلو أنشيلوتي مع مطالبات التدعيم في يناير المقبل.

وطالما كان ريال مدريد حذرًا من إجراء صفقات في يناير، حيث كانت آخر مرة في شتاء 2019، بالتعاقد مع براهيم دياز من مانشستر سيتي، لأن الصفقة كانت فرصة سوقية، حيث كان من المقرر أن ينتهي عقده مع السيتي في يونيو من ذلك العام.

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ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "أثليتك"، فإنه هناك إجماع عام داخل النادي حول الحاجة إلى التوقيع مع قلب دفاع وظهير أيمن في فترة الانتقالات الشتوية، ويعتمد هذا على إمكانية العثور على أي خيارات جيدة في سوق يناير الصعب دائمًا مع انتظار الضوء الأخضر لجلب لاعبين جدد من الرئيس فلورنتينو بيريز.

وأضافت: "يحل فاسكيز محل كارباخال ويحظى بتقدير كبير لالتزامه واحترافيته وقيادته، لكن أصواتًا مقربة من أنشيلوتي تشير إلى إمكانية خوض 81 مباراة هذا الموسم، لذلك يرون أنه من الصعب جدًا الاعتماد على فاسكيز في كل هذه المباريات وضرورة التعاقد مع ظهير أيمن في الشتاء".

وأشارت إلى أنه لا يوجد توقع بأن يبيع ريال مدريد أي لاعب، حيث طلب داني سيبايوس الرحيل في الصيف، لكن النادي يعتمد عليه كلاعب وسط وزادت فرص مشاركته في الأسابيع الأخيرة، لذلك سيستمر في البرنابيو حتى نهاية الموسم.

وأوضحت "أثليتك"، إدارة ريال مدريد لا تهتم كثيرًا برأي أنشيلوتي في الصفقات، مثلما رفضت طلبه بضم هاري كين بعد رحيل كريم بنزيما في 2023، كما لم يتم التعاقد مع أي مدافع بعد إصابات خطيرة في الركبة تعرض لها ميليتاو وألابا في النصف الثاني من ذلك العام واستمر ذلك حتى الصيف، عندما فشل مدريد في التعاقد مع ليني يورو ولم يتم إجراء أي محاولة جادة لإيجاد بديل.

وختمت بأن الثنائي الشاب أردا جولر وإندريك، لا يفكر في المغادرة والنادي لا يخطط للسماح لهم بالرحيل على سبيل الإعارة أو بشكل دائم في هذه المرحلة.