رايولا: بوجبا لم يفعل شيئًا خاطئًا

بوجبا يُواصل الدفاع عن موكله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل مينو رايولا دفاعه عن موكله بول بوجبا ورغبته الرحيل عن مانشستر يونايتد، مؤكدًا أنه لم يرتكب أي شيء خاطئ.

وكان رايولا قد كشف عن رغبة موكله الفرنسي الرحيل عن ملعب أولدترافورد الأسبوع الماضي، ليزيد التكهنات حول عودته ليوفنتوس أو رحيله لريال مدريد.

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وأطلق الوكيل الهولندي تصريحات جديدة دافع بها عن موكله، بقوله "بوجبا لم يرتكب أي شيء خاطئ. لقد تحلى بالاحترام والاحترافية دومًا وأبدًا. النادي يعلم رغباته منذ فترة طويلة".

أضاف "من المؤسف أن يُحاول الآخرون انتقاده دون امتلاك المعلومات الصحيحة حول الأمر، وأشعر بالأسف كذلك لعدم اتخاذ النادي أي موقف تجاه ذلك. آمل أن نجد قريبًا حلًا مرضيًا لجميع الأطراف".

ومن المتوقع أن يشهد سوق الانتقالات خلال الأيام القادمة صراعًا قويًا بين ريال مدريد ويوفنتوس للفوز بتوقيع بطل العالم مع منتخب فرنسا 2018، وربما يتقدم الفريق الإيطالي بخطوة استنادًا لعلاقاته القوية مع مينو رايولا.

يُذكر أن يوفنتوس نجح بالتوصل لاتفاق مع ماتياس دي ليخت حول البنود الشخصية لعقده مع الفريق، ويعمل حاليًا على التوصل لاتفاق مع أياكس أمستردام حول القيمة المالية للصفقة، علمًا أن مينو رايولا هو أيضًا وكيل المدافع الهولندي.