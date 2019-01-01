وكيله: ليندلوف مطلوب في أندية أوروبية كبيرة

الوكيل يُؤكد الحديث عن رغبة برشلونة في مدافع يونايتد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد حسن سيتينكايا أن موكله فيكتور ليندلوف مدافع مانشستر يونايتد مطلوب في أكثر من نادٍ أوروبي كبير.

المدافع السويدي ارتبط بالانتقال لبرشلونة هذا الصيف، خاصة بعد فشل النادي الإسباني في ضم ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام، والذي بات قريبًا جدًا من ارتداء قميص يوفنتوس.

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ورغم أن الوكيل لم يُحدد النادي المهتم باللاعب صاحب الـ24 عامًا ولم يذكر برشلونة تحديدًا، إلا أنه ألمح لهذا الأمر.

إذ قال لصحيفة موندو ديبورتيفو "ليندلوف على رادار أندية أوروبية كبيرة، لكن الرحيل عن مانشستر يونايتد يتوقف على قرار النادي الإنجليزي".

يُذكر أن ليندلوف انضم لمانشستر يونايتد صيف 2017 قادمًا من بنفيكا مقابل 35 مليون يورو بطلب مباشر من المدرب السابق للفريق "جوزيه مورينيو"، ولكنه لم يظهر بالمستوى المتوقع خلال موسمه الأول ورغم تحسن أدائه نسبيًا تحت قيادة أولي جونار سولشار إلا أن التقارير المتابعة للبريميرليج تؤكد أنه خارج حسابات الشياطين الحُمر للموسم القادم.