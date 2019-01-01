حالة من التخبط داخل أهلي جدة بسبب السومة

السومة يثير القلق داخل أهلي جدة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تسود حالة من التخبظ والقلق داخل أهلي جدة في الوقت الحالي بعد واقعة عمر السومة مهاجم الفريق في مباراتهم أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.

وكان الأهلي قد ودع منافسات دوري أبطال آسيا عقب الهزيمة أمام الهلال ذهابًا والفوز إيابًا ولكن لم تكن النتيجة كافية للصعود للدور المقبل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالأهلي، اجتمع بالسومة قبل انطلاق المران.

وأشارت التقارير أن هناك تخبط داخل الأهلي لما قام به السومة خلال المباراة بإلقاء القميص على الأرض، بعد أن جلس بديلًا في اللقاء.

وتابعت التقارير أن في الوقت الحالي هناك بعض تقريب لوجهات النظر بين الطرفين، السومة والجهاز الفني لإنهاء الأزمة.

وانقسمت الجماهير مؤخرًا بعد الواقعة، البعض يطالب برحيل السومة عقب هذا التصرف، والبعض الأخر يساند اللاعب ويرغب في بقائه.