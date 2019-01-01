لماذا رفض داني ألفيش اللعب في الإمارات؟

اللاعب التحق بصفوف ساو باولو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن داني ألفيش انضمامه رسميًا لصفوف ساو باولو بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان وعدم تجديده.

وارتبط الظهير الأيمن البرازيلي بالعديد من الأندية الأوروبية خلال الأسابيع الأخيرة، بينها يوفنتوس وبرشلونة ومانشستر سيتي، بجانب عددًا من الأندية العربية أبرزها من الإمارات.

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صحيفة يو أو إل البرازيلية كشفت النقاب عن تلقي ألفيش عروضًا إماراتية مجزية جدًا من الناحية المالية، خاصة بالمقارنة مع نظيرتها القادمة من أوروبا، لكن رغم هذا رُفضت من اللاعب المتوج أخيرًا بلقب كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل.

وأوضحت الصحيفة الصادرة من بلاد السامبا أن رفض ألفيش يعود لمدة التعاقد، إذ كانت عروض أندية الخليج العربي والإماراتي قصيرة الأمد، بحيث لا تمتد لأكثر من موسم أو موسمين.

وأضافت أن سر موافقة صاحب الـ36 عامًا على التوقيع لساو باولو هو أن مدة العقد تمتد حتى ديسمبر 2022، وهو ما يلبي طموحاته باستمرار اللعب حتى مونديال قطر مما قد يمنحه الفرصة لتمثيل بلاده في البطولة ثم اعتزال كرة القدم نهائيًا.

يُذكر أن ألفيش خاض مسيرة ذهبية في القارة العجوز، إذ لعب لإشبيلية قبل أن يعيش أمجاد الجيل الذهبي لبرشلونة ثم يُحقق المزيد من البطولات مع يوفنتوس وباريس سان جيرمان.