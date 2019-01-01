عرض جديد مغرٍ من ريفربليت لإقناع الأهلي ببيع دياز

اللاعب مصر على الرحيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازال ريفربليت يُحاول إقناع أهلي جدة بالتخلي عن مدافعه باولو دياز، وفي سبيل ذلك تقدم النادي بعرض جديد وُصف بالمغرٍ.

صحيفة الرياضية السعودية أشارت لتقديم النادي الأرجنتيني عرضًا جديدًا يتضمن شراء نصف بطاقة دياز مقابل 4.5 مليون دولار، أي ما يفرب من 17 مليون ريال سعودي.

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وسيضمن الأهلي بموجب هذا العرض الحصول على 50% من عائد بيع اللاعب لأي نادٍ مستقبلًا.

وكان دياز قد انتقل للأهلي الصيف الماضي قادمًا من سان لورينزو ووقع عقدًا يمتد لـ3 سنوات قادمة، وقد زعمت مصادر صحفية أرجنتينية وقتها أن الصفقة كلفت النادي السعودي ما يقرب من 7 ملايين دولار.

ورفضت إدارة النادي السعودي التخلي عن اللاعب تمامًا بداية الأمر، خاصة لكونه أحد أبرز عناصر الفريق الدفاعية ولحاجة الفريق له في الموسم القادم، لكن إصرار دياز على الرحيل وإعلانه ذلك في الإعلام أدى لموافقة الأهلي على الأمر لكن بشرط الحصول على المقابل المالي المناسب والمقدر بـ5.5 مليون دولار حسب بعض المصادر الصحفية.

الصحيفة السعودية أوضحت أن الأهلي سيرد على العرض الجديد من ريفربليت خلال الـ72 ساعة القادمة، بعدما كان قد رفض العرض الأول لشراء اللاعب مقابل 3 ملايين دولار.

يُذكر أن دياز ولزيادة الضغط على إدارة الأهلي لم يعد إلى جدة للانضمام لتدريبات الفريق كما كان مقررًا قبل يومين.