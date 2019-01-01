العابد والفرج خارج حسابات الهلال أمام الأهلي

الفريق يُواصل استعداداته للمباراة المرتقبة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خرج الثنائي نواف العابد وسلمان الفرج من حسابات رازفان لوتشيسكو المدير الفني للهلال السعودي لمباراة الأهلي في دوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب الروماني رأى أن اللاعبين ليسا جاهزين للعب بعد، ولذا فضل تأجيل الدفع بهما للمرحلة القادمة من الموسم.

وكان النادي السعودي قد سجل الرباعي سيباستيان جيوفينكو وأندريه كاريلو وبافيتيمبي جوميس والمدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سوو في قائمته الآسيوية مستبعدًا صانع الألعاب كارلوس إدواردو.

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ويُواصل الزعيم تدريباته للمواجهة المرتقبة مع مواطنه أهلي جدة في آسيا، إذ من المقرر أن يُجري الفريق مساء اليوم مرانًا مغلقًا يُركز به المدرب لوتشيسكو على الجوانب التكتيكية الخاصة باللقاء القادم.

يُذكر أن مباراة الذهاب بين الطرفين ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا ستلعب في الخامس من أغسطس القادم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، فيما ستُقام مباراة الإياب يوم الـ13 من نفس الشهر في الرياض.