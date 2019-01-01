رئيس الهلال يتوجه للإمارات، وعموري يُضحي ماليًا للبقاء

تطورات جديدة في قصة عموري مع الهلال

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أننا نعيش الساعات الحاسمة والأخيرة في قصة عمر عبد الرحمن "عموري" والهلال، إذ يقترب الطرفان من النهاية السعيدة بتجديد عقد اللاعب.

وانضم عموري للهلال الصيف الماضي قادمًا من العين الإماراتي، ولكن موسمه تعرض لنكسة كبرى بتعرضه لإصابة قطع في الرباط الصليبي في أكتوبر مما أبعده عن اللعب حتى نهاية الموسم.

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وفيما كان متوقعًا أن يعود اللاعب ويُشارك زملاءه معسكر الإعداد للموسم الجديد، توجه لمدينة برشلونة لاستكمال برنامجه العلاجي، وكان من المتوقع عودته للنمسا حيث يُقيم الزعيم معسكره يوم أمس الأحد، لكن إدارة الهلال طلبت منه التوجه للإمارات والخضوع لفحوصات طبية مختلفة وجديدة في مركز فيفا الطبي في دبي للتأكد من شفائه تمامًا والاطمئنان لحالته البدنية والفنية قبل تجديد عقده الذي سينتهي الشهر القادم.

وقد توجه اللاعب للإمارات بالفعل مساء أمس، وأفادت المصادر الصحفية المتابعة مساء اليوم الإثنين أن الرئيس فهد بن نافل سيتوجه أيضًا للإمارات خلال الساعات القليلة القادمة لمتابعة الفحوصات التي سيُجريها عموري في المركز الطبي.

وبعد التأكد من نتائج الفحوصات وسلامة اللاعب، سيعقد بن نافل جلسة مع وكيل أعمال اللاعب صاحب الـ27 عامًا للتوصل لاتفاق حول تجديد العقد لموسم واحد.

وأفادت مصادر إعلامية أخرى أن عموري قدم مبادرة مهمة لإدارة الهلال للتأكيد على رغبته البقاء ضمن صفوف الفريق الموسم القادم، إذ قرر تخفيض قيمة عقده الجديد مع النادي حال تجديده بنسبة 35% عما كان يتقاضاه في الموسم الماضي والمقدر بـ15 مليون ريال سعودي.