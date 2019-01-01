صحفي نصراوي: لأول مرة أرى الهلال عاجزًا هكذا

المريسل يُعلق على فشل الهلال في ضم كمارا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

مازالت خسارة الهلال لصفقة مهاجم القادسية هارون كمارا لصالح اتحاد جدة تُثير ردود الفعل على السوشيال ميديا وتويتر الهلال تحديدًا.

وكان الزعيم قريبًا جدًا من إتمام الصفقة لصالحه وضم المهاجم صاحب الـ21 عامًا لصفوفه إلا أن زيادة الاتحاد لعرضه المالي في اللحظات الأخيرة حسم الصفقة لصالحه.

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ودفع الاتحاد 22 مليون ريال سعودي للقادسية و3 ملايين ريال مقدم عقد للاعب، بجانب منحه كمارا 150 ألف ريال راتبًا شهريًا وفيلا وسيارة بنتلي.

وعلق الصحفي النصراوي عبد العزيز المريسل على الأمر مؤكدًا أنه لم ير الهلال بهذا العجز سابقًا.

إذ قال عبر حسابه الرسمي على تويتر "لأول مرة في حياتي أشاهد الهلال عاجز تمامًا في مفاوضاته مع اللاعبين، أنا حزين جدًا لوصوله لهذه المرحلة".

ومازال الهلال في مرحلة المفاوضات مع عدد من اللاعبين دون التوصل لاتفاق رسمي معهم، وأبرزهم عموري وكارييو وإدملسون وإدنيلسون وهو ما يُثير حالة من السخط بين جماهيره.