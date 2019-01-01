مفاجأة كبرى في صراع النصر والهلال على دياني

الصفقة تعثرت

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شهدت مفاوضات الهلال والنصر لضم مبايي دياني من جالاتا سراي مفاجأة كبرى تمثلت في تحول مسار اللاعب من السعودية إلى قطر دون سابق إنذار.

ويُحاول قطبا الرياض ضم المهاجم السنغالي منذ عدة أسابيع، ودخل النصر خاصة في مفاوضات ماراثونية مع النادي التركي للتوصل لاتفاق معه حول القيمة المالية للصفقة، إذ كان هناك فارقًا كبيرًا بين العرض والطلب.

لاعب وسط كولومبيا على رادار الهلال

المصادر الصحفية تحدثت عن طلب جالاتا سراي 17 مليون يورو للتخلي عن هداف الدوري التركي، فيما لم تصل العروض السعودية لأكثر من 10 ملايين يورو.

الأيام الأخيرة شهدت توصل النصر لاتفاق مع النادي التركي حول شراء صاحب الـ27 عامًا مقابل 14 مليون يورو، لكن الخلاف الذي أعاق إتمام الانتقال كان حول طريقة الدفع وهو ما أعاد المفاوضات لنقطة الصفر من جديد.

قناة الكأس القطرية فاجأت الجميع حين أعلنت توصل الريان القطري لاتفاق مع جالاتا سراي على ضم دياني هذا الصيف، دون الكشف عن القيمة المالية.

وأضافت أن اللاعب سيصل الدوحة خلال الأيام القليلة القادمة للخضوع للفحوصات الطبية المعتادة قبل توقيع العقود، وهو ما يُمثل صدمة كبرى للهلال والنصر وجماهيرهما.