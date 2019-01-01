رسميًا | النصر الإماراتي يُعلن صفقاته الـ10 الجديدة

أخيرًا اتضحت الصورة في النادي الإماراتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن النصر الإماراتي أخيرًا وبشكل رسمي عن تعاقداته الجديدة هذا الصيف.

وأكد النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر تعاقده مع 10 لاعبين ضمن دعمه لصفوف الفريق بهدف المنافسة الجادة على بطولات الموسم القادم.

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وأوضح النصر أنه تعاقد مع الرباعي الإماراتي مهند خميس ويعقوب حسن وحسين عبد الله وهزاع سالم وتم قيدهم ضمن فئة المواطنين.

وضمن فئة الأجانب، أعلن النصر تعاقده رسميًا مع براندلي كولس من هيراكليس الهولندي، وضم كذلك أنتونيو توزي لاعب فيتوريا جيماريش، وأخيرًا لاعب وسط منتخب تشيلي "إستيبان بافيز" من كولو كولو.

وأتم النادي الإماراتي تعاقده كذلك مع الثلاثي جلوبير ليما وجابرييل فالنتيني ومحمد فوساري وتم تسجيلهم ضم قائمة المقيمين.

ونشر تويتر النصر مقطع فيديو يُوضح به بعض التفاصيل الخاصة بالصفقات الجديدة، شاهده أدناه ...