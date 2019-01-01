النصر يُوضح حقيقة تخليه عن أمرابط

هل سيرحل النجم المغربي عن الفريق السعودي؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى مصدر مسؤول في النصر السعودي الأخبار التي أثيرت في الساعات الأخيرة حول نية النادي التخلي عن نور الدين أمرابط.

وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن سعي الإدارة الجديدة لبطل الدوري السعودي بقيادة الدكتور صفوان السكويت التخلص من أمرابط صاحب الـ32 عامًا لتقدمه في العُمر ولرغبتها في ضم لاعب أجنبي أكثر شبابًا منه.

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لكن الناقد الرياضي محمد الغامدي نقل عن مصدر مسؤول في النادي نفيه لتلك الأخبار وتأكيد بقاء اللاعب حتى نهاية عقده.

إذ كتب عبر حسابه على تويتر "مصدر رسمي بالنصر: مايتم تداوله عن نور الدين أمرابط ورحيله عن النصر غير صحيح إطلاقًا، وهو لاعب مهم وعقده مستمر معنا وجمهور العالمي مطالب بالتصدي لمثل هذه الشائعات".

يُذكر أن أمرابط انضم للنصر الصيف الماضي قادمًا من واتفورد الإنجليزي وقد خاض مع الفريق 28 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 10، ويرتبط مع العالمي بعقد ينتهي عام 2021.