حمدالله مودعًا آل سويلم: شكرًا لرجل أسعد الأمة النصراوية

مهاجم النصر يُودع الرئيس السابق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أغلق النصر السعودي يوم أمس حقبة رئيسه السابق سعود آل سويلم وفتح الباب لمرحلة جديدة يقودها الدكتور صفوان السويكت الذي فاز بمقعد رئاسة النادي يوم أمس.

وانعقدت الجمعية العمومية للنصر يوم أمس السبت واختارت بالتصويت السويكت رئيسًا جديدًا للنادي خلال السنوات الأربعة القادمة.

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وقد تميزت فترة الرئيس المكلف "آل سويلم" بنجاح هائل على الصعيد الكروي، إذ تُوج الفريق بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعد منافسة شرسة مع الهلال، وسط قيادة رائعة من مدربه روي فيتوريا وتألق كوكبة من نجومه على رأسهم عبد الرزاق الحمدالله ونور الدين أمرابط وجوليانو.

ولم يُفوت المهاجم المغربي فرصة رحيل الرئيس السابق دون توديعه برسالة ظهرت على حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها "لقد كنت لنا أخًا قبل أن تكون رئيسنا، شكرًا من القلب لرجل أسعد الأمة النصراوية، ولك كل الحب و التقدير".

يُذكر أن آل سويلم بدأ فترته مع النادي في مارس 2018 وقد طالبه النصراويون بالترشح لرئاسة النادي للدورة القادمة إلا أنه أعلن اعتذاره عن الأمر في 14 يونيو الماضي.