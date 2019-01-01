هارون كمارا يُواصل "تمرده" على القادسية

اللاعب مطلوب في كل كبار السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل هارون كمارا غيابه عن تدريبات فريقه القادسية السعودي لليوم الثاني على التوالي، في إشارة لتمرده على ناديه.

وأوضحت المصادر الصحفية أن كمارا قام بهذا الإجراء ردًا على إخفاء إدارة القادسية وجود عرض رسمي من اتحاد جدة لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

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وتتنافس أندية الاتحاد والنصر والهلال على اللاعب المقيد مع القادسية ضمن فئة المواليد، وقد قال رئيس النادي في تصريحات سابقة أن عرض بطل الدوري السعودي هو الأكثر جدية والأقوى من الناحية المالية.

وتحدثت تقارير عن تقديم النصر لما يقرب من 20 مليون ريال سعودي لضم كمارا، فيما عرض الاتحاد 10 ملايين ريال بجانب لاعبين من لاعبيه الغير مرغوب بهم، أما الهلال فاكتفى باتصالات يستفسر بها عما وصلت إليه الأمور.

يُذكر أن المهاجم السعودي صاحب الأصول السنغالية بدأ اللعب مع القادسية موسم 2017-2018 بعد السماح بتسجيل اللاعبين مواليد السعودية تحت بند "المواليد".

وقد لعب صاحب الـ21 عامًا 39 مباراة مع القادسية سجل خلالهم 11 هدفًا وصنع 5.