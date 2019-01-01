مدافع الرائد السابق يقترب من الزمالك

المفاوضات متقدمة للغاية بين الطرفين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات الزمالك قريبًا جدًا من ضم محمد عطوة مدافع الرائد السعودي السابق.

وفسخ النادي السعودي عقد اللاعب صاحب الـ29 عامًا هذا الصيف بعد قضائه موسمين بقميص الفريق إثر انضمامه إليه قادمًا من الاتحاد السكندري عام 2017، وقد خاض معه 39 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين.

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وأكدت المصادر الصحفية المتابعة لسوق انتقالات الدوري المصري وجود مفاوضات متقدمة بين عطوة والزمالك، وأن اللاعب موافق مبدئيًا على ارتداء القميص الأبيض بدءً من الموسم القادم.

وأضافت المصادر أنه تم تجديد جلسة بين اللاعب المصري ومسؤولي الزمالك للتفاوض حول التفاصيل النهائية للعقد الذي سيربط الطرفين معًا، خاصة أن الصفقة ستكون مجانية.

يُذكر أن الزمالك يستعد حاليًا لمواجهة الأهلي في ختام الموسم الجاري من الدوري المصري، ولا تحظى المباراة بأهمية على صعيد جدول الترتيب.

إذ ضمن المارد الأحمر تتويجه باللقب بانتصاره على المقاولون العرب يوم الأربعاء الماضي وضمن كذلك الزمالك حلوله في المركز الثاني ومشاركته في دوري أبطال أفريقيا بانتصاره على الإسماعيلي وتخطيه بيراميدز في الجدول.