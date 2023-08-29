تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

ميركاتو الأهلي .. أليوسكي و30 مليونًا لخطف هدف الهلال وإغراء نجم الاتفاق

أحمد فرهود
Al AliGetty
الأهليالإتفاقالشبابمتعب الحربيإغزيان أليلوفسكيدوري روشن السعوديانتقالات

مستجدات ميركاتو الأهلي التاريخي في الصيف الحالي

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

بعد إغلاق ملف الأجانب.. يعمل مسؤولو النادي الأهلي السعودي، على ضم أكثر من لاعب محلي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي ضم 8 لاعبين أجانب جدد، في الميركاتو الصيفي الحالي، بالإضافة إلى رباعي محلي؛ هم بسام الحريجي وعبد الله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الشرق الأوسط"، تقديم الإدارة الأهلاوية، عرضًا رسميًا إلى الشباب السعودي؛ للتعاقد مع الظهير الأيسر متعب الحربي، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشفت الصحيفة، عن أن الأهلي، عرض على الشباب، مبلغ 30 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى الظهير الأيسر المقدوني إزجان أليوسكي، مقابل الحصول على خدمات الحربي.

وأشارت إلى أن اللاعب، الذي يحظى باهتمام كبير للغاية، من نادي الهلال السعودي، مرحب بالعرض الأهلاوي، وينظر إليه بشكل إيجابي للغاية.

وعلى جانب آخر.. عرض مسؤولو الأهلي، على نادي الاتفاق السعودي، التعاقد مع متوسط الميدان الشاب فيصل الغامدي؛ على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي؛ وفقًا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضحت الصحيفة، أن الإدارة الاتفاقية، تتجه إلى رفض العرض، رغم إغراءات الأهلي؛ لرغبة الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول، بالاحتفاظ بأبرز نجومه، في الموسم الحالي.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

183361 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 90785كريم بنزيما
  • 9547خاليدو كوليبالي
  • 17181روبرتو فيرمينو
  • 7686نجولو كانتي
  • 19024مارسيلو بروزوفيتش
  • 39138صفقة أخرى
183361 الأصوات

اختيارات المحررين