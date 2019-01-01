دومبيا يجتمع مع إدارة العين لتقرير مصيره

هل يُغادر اللاعب المالي صفوف الفريق؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

عاد تونجو دومبيا إلى الإمارات مجددًا، ومن المقرر أن يجتمع مع إدارة ناديه العين للحديث عن مستقبله واتخاذ القرار المناسب.

وكانت عدة تقارير صحفية قد أكدت أن دومبيا سيُودع العين بنهاية الموسم الأخير، رغم أنه انضم إليه في أكتوبر الماضي قادمًا من دينامو زغرب.

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ويُحيط الغموض بمصير عدد من لاعبي الفريق البنفسجي وتحديدًا الأجانب، خاصة بعد التعاقدات الجديدة للفريق هذا الصيف وأبرزها كايو من الوصل ولابا كودجو من نهضة بركان.

قناة دبي الرياضية أوضحت أن صاحب الـ29 عامًا سيجلس مع إدارة الزعيم خلال الأيام القليلة القادمة للحديث عن العروض التي وصلته، لكن دون الكشف عن هوية الأندية الراغبة في ضمه.