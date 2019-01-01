رسميًا | الجزيرة يفسخ عقده مع ناصر بارازيت بالتراضي

اللاعب ذو الأصول المغربية غادر دوري الخليج العربي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي فسخ عقد لاعبه الهولندي ناصر بارازيت بالتراضي.

وكان بارازيت قد ارتدى قميص الجزيرة الصيف الماضي قادمًا من مالاتياسبور التركي الصيف الماضي، لكنه لم يُقدم المستوى المتوقع خلال الموسم الماضي من دوري الخليج العربي الإماراتي.

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وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، متمنيًا كل التوفيق والنجاح للاعب في مسيرته الرياضية.

وقد أفادت مصادر صحفية أن صاحب الـ29 عامًا تعاقد بالفعل مع فريق بوريرام يونايتد بطل تايلاند.

يُذكر أن بارازيت صاحب الأصول المغربية والذي تخرج من أكاديمية آرسنال ولعب لعدة أندية أبرزها موناكو خاض الموسم الماضي 23 مباراة في دوري الخليج العربي أحرز خلالها 4 أهداف وصنع مثلهم.