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دوري أبطال أوروبا

ميرتينز : اللعب في إيطاليا يجعلك لا تخشى أنفيلد

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الجناح البلجيكي يتحدث عن تجربته السابقة على ملعب أنفيلد ويؤكد أنه لم يشعر بالرعب في معقل ليفربول

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يعتقد الجناح البلجيكي درايس ميرتينز، أن الجماهير تبالغ في وصفها لأجواء ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

ميرتينز يحل ضيفاً مع فريقه نابولي مساء اليوم الثلاثاء على ليفربول، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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أجواء حماسية كبيرة من المتوقع أن يشهدها ملعب أنفيلد، المعروف بالصخب الجماهيري لدى محبي الريدز.

الأمر الذي لا يهتم به ميرتينز حيث قال:"جئت هنا من قبل منذ 10 سنوات مع أوتريخت في الدوري الأوروبي".

وأضاف:"الذكرى الأقوى هي مجرد لافتة مكتوب عليها "هنا أنفيلد"، والجميع بدأ يتحدث هنا وظننت أنه شيئاً خيالياً".

وتابع صاحب الـ21 عاماً:"مشيت في نفق الملعب وسألتهم ماذا بعد؟ هل هذا كل شيء؟ لم أرى أي علامة مميزة".

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واستكمل البلجيكي:"في الشوط الثاني وجدت نفسي أنظر نحو شيئاً صغيراً، وتعجبت ما المميز أو الخاص به".

وأما عن الفارق بين الكرة في إنجلترا وإيطاليا:"الفارق أن الجماهير هناك مجنونة إلى حد كبير ونحن اعتدنا على مثل هذه الأجواء".

جدير بالذكر أن نابولي يحتل صدارة المجموعة بـ9 نقاط، يليه باريس سان جيرمان 8 وليفربول الثالث بـ6 نقاط.

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