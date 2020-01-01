ميرتنس يدخل التاريخ بهدفه في برشلونة

رقم كبير..

أحرز دريس ميرتنس هدف التقدم لفريقه نابولي في شباك برشلونة، في المباراة المقامة بينهما في ملعب سان باولو بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

هذا الهدف دخل به ميرتنس التاريخ من أوسع أبوابه في نابولي، حيث أنه الهدف رقم 121 له بقميص النادي الجنوبي، وبالتالي يبدأ في تسطير رقم قياسي جديد له.

الدولي الإيطالي صار هو الهداف التاريخي لنابولي بالتساوي مع ماريك هامشيك برصيد 121 هدف لكل منهما، متفوقًا على دييجو آراماندو مارادونا صاحب الـ115 هدف فقط.

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121 - Dries Mertens' opener against was his 121st goal for in all competitions, moving him level with Marek Hamsik as the joint-top scorer in the club's history. Landmark. pic.twitter.com/lYwcYoSful — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 25, 2020

وينتهي عقد صاحب الـ31 عامًا مع نابولي بنهاية هذا الموسم، وكان بمقدوره الذهاب في يناير إلى أي نادٍ خارج إيطاليا نظير مبلغ زهيد ولكنه فضل البقاء حتى يونيو المقبل.

ميرتنس ارتبط اسمه بالعديد من الأندية كان منها برشلونة، والذي نشرت الصحف الإسبانية أنباءً تفيد بأن إدارة البرسا لم تقتنع بقدراته لذلك لم تقم بضمه الشهر الماضي رغم قبوله الانتقال للكامب نو.

وها هو الآن قد طرق على أبواب التاريخ للنادي الجنوبي بهدفه في مرمى العملاق الكتلاني، ليكون هذا هو هدفه الخامس هذا الموسم خلال 6 مباريات في دوري الأبطال.

بشكل عام، فهذا هو الهدف رقم 11 لميرتنس هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف فقط في الدوري الإيطالي وفشل في التسجيل بكوبا إيطاليا، مع صناعته لخمسة أهداف آخرين بمختلف المسابقات.

يذكر أن نابولي يُعاني على الصعيد المحلي، حيث يحتل المركز السادس برصيد 36 نقطة وبفارق كبير عن المربع الذهبي والصدارة.