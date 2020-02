ميرتنس يدخل التاريخ بهدفه في برشلونة

أحرز دريس ميرتنس هدف التقدم لفريقه نابولي في شباك برشلونة، في المباراة المقامة بينهما في ملعب سان باولو بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

هذا الهدف دخل به ميرتنس التاريخ من أوسع أبوابه في نابولي، حيث أنه الهدف رقم 121 له بقميص النادي الجنوبي، وبالتالي يبدأ في تسطير رقم قياسي جديد له.

الدولي الإيطالي صار هو الهداف التاريخي لنابولي بالتساوي مع ماريك هامشيك برصيد 121 هدف لكل منهما، متفوقًا على دييجو آراماندو مارادونا صاحب الـ115 هدف فقط.

