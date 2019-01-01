ميرتساكر: رفضت بايرن ميونخ بسبب جدتي

بيير ميرتساكر نجم فريق أرسنال السابق يؤكد أنه كان قريبًا من بايرن ميونخ لكن جدته رفضت الصفقة لذلك رفضها بدوره.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف بير ميرتساكر لاعب فريق أرسنال السابق أنه كان قريبًا من الانضمام لصفوف بايرن ميونخ خلال فترة من مسيرته الكروية.

جاء هذا في تصريحات إذاعية أدلى بها ميرتساكر وأكد خلالها أن جدته هي من وقفت في طريق تلك الصفقة ومنعتها من الإتمام في اللحظات الأخيرة.

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وقال ميرتساكر: "لقد كنت ألعب لفريق هانوفر بذلك الوقت وجاء لي العديد من العروض، كان من ضمنها هامبورج وبريمن وبايرن ميونخ، وكنت بالفعل ألعب لصالح المنتخب".

وأضاف: "وقتها أراد بايرن ميونخ أن يضم فريقًا كاملًا يلعب لمنتخب ألمانيا، وكنت سأستمع لعرض بايرن ميونخ بكل تأكيد".

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وأكمل: "لكن جدتي وقتها أخبرتني أنه لا يجب علي أن أنضم لفريق من مقاطعة بافاريا، وقتها قلبت على الفور بما طلبته مني، لقد اعتدت أن أستمع لعائلتي جيدًا".

جدير بالذكر أن ميرتساكر كان قد انضم لصفوف فيدر بريمين قادمًا من هانوفر قبل أن ينتقل للأرسنال في 2011 وينتهي تعاقده معهم بنهاية الموسم الماضي.