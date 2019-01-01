روبين: لا أعتقد أنني سألعب مجددًا مع بايرن ميونخ

تعرف على تصريحات روبين الأخيرة بشأن إصابته

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أكد آرين روبين، لاعب بايرن ميونخ الألماني، صعوبة المشاركة في المباريات المتقية من الموسم نظرًا لأنّه لا يعلم حتى الآن طبيعة الإصابة.

الدولي الهولندي سيرحل عن البافاري بنهاية الموسم الجاري بعد انتهاء التعاقد.

وقال روبين في تصريحات لشبكة "سكاي" الألمانية: "لا أعتقد أنني قادر على اللعب مع بايرن ميونخ مرة أخرى هذا الموسم".

أحيانًا قد تعجز الكلمات عن وصف المشهد، ولكن لغة العيون تصف كل شيء 👀



لمن يسأل لماذا نعشق كرة القدم، فسنترك له هذا المشهد 😍

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(📽️: @Esp_Interativo) — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

وتابع: "الموقف الحالي يدعوا للإحباط، فلا أحد يستطيع تحديد نوعية الإصابة بدقة ولذلك فرصة الشفاء والتعافي شبه معدومة".

واختتم: "لا أعرف حتى ما الذي سيحدث بنهاية الموسم، تلقيت عددًا من العروض وأرغب في الاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة ولكني لم أقرر بعد".

جدير بالذكر أنّ روبين تعرض لإصابة بنهاية العام الماضي مع بايرن ميونخ ولم يتمكن منذ حينها من اللعب مع الفريق.