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ميديل يدافع عن ميسي بعد الطرد ضد تشيلي

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Getty Images
تعرف على تصريحات ميديل حول طرد ميسي من كوبا أمريكا
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

دعّم جاري ميديل، لاعب منتخب تشيلي، ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها الثنائي في المباراة التي جمعت بين البلدين في كوبا أمريكا.

ميسي تحصل على البطاقة الحمراء الثانية في مسيرته الكروية بعد التحام مع ميديل.

وقال قائد اللاورخا في تصريحات عقب المباراة: "أتفق مع ميسي في أن اللقطة لا تستحق أكثر من بطاقة صفراء، الحكم لم يقدم مباراة جيدة وفشل في التعامل مع الموقف".

وأردف: "الموقف أخذ أكثر من حجمه وأعتقد أنّ البطاقة الصفراء كانت تكفي دون الدخول في هذه الأزمات".

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وكان ميسي قد اعتبر البطاقة الحمراء متعمدة وذلك بعد انتقاده للاتحاد الأمريكي الجنوبي عقب الهزيمة من البرازيل.

البرغوث رفض تسلم ميداليته مفسرًا السبب برغبته عدم المشاركة في الفساد.

جدير بالذكر أنّ الاتحاد الأمريكي ردّ على تصريحات ميسي ببيان رافض لكل ما يقوله البرغوث ويؤكد عدالة المنافسة.

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