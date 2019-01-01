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ميدو يوافق على قطع إعارة تيسير الجاسم والعودة للأهلي

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اللاعب قد أبلغ ميدو برغبته الرحيل عن فريق الوحدة وهو ما لم يمُانع فيه المدير الفني المصري

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن موافقة المدير الفني أحمد حسام ميدو مدرب نادي الوحدة على رحيل اللاعب تيسير الجاسم إلى ناديه السابق الأهلي.

وبحسب التقارير فأنه الجاسم قد أبلغ إدارة الوحدة برغبته في قطع الإعارة والعودة إلى ناديه الأهلي، وقد أبدى ميدو، عدم الممانعة من رحيله.

وأضافت التقارير أن اللاعب قد أبلغ ميدو برغبته الرحيل عن فريق الوحدة وهو ما لم يمُانع فيه المدير الفني المصري.

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 وكان الجاسم قد غاب عن مباراة الوحدة أمس مواجهة الفريق أمام العروبة، في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وكان تيسير الجاسم قائد النادي الأهلي السابق قد انضم إلى نادي الوحدة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قبل انطلاق الموسم.

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