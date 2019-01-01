ميدو: تجربة الوحدة مميزة.. والزمالك لديه فرصة كبيرة في الدوري

ميدو يخطف نقطة هامة من الهلال في الدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث أحمد حسام ميدو، المدير الفني للوحدة السعودي، عن التعادل أمام الهلال، ضمن مباريات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعادل الوحدة أمام الهلال، في ملعب "الزعيم"، بهدف لكل فريق، وقدموا مستوى أكثر من رائع ويواصلون الزحف نحو المربع الذهبي بالدوري.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية: "أسعى للتواجد بين الأربعة الكبار في الدروي السعودي للمحترفين، وأيضًا الوصول إلى نصف النهائي في الكأس".

وأضاف: "عقدي سينتهي أخر الموسم الحالي مع الوحدة، وسعيد جدًا بهذه التجربة الفريدة في مسيرتي التدريبية، خاصًة أن الدوري السعودي من الأقوى عربيًا".

وتابع ميدو: "تقنية الفار أنصفتني أمام الهلال، ويجب أن تطبق في مصر خلال الفترة المقبلة، لتبعد الانتقادات عن الحكام واتحاد الكرة في المواسم القادمة".

وأردف نجم الزمالك السابق: "سعيد بدعم رئيس الزمالك لفريقه أثناء نتائجه السلبية، وأصبحت الإدارة تجيد التعامل مع الأزمات بجدارة وهذا الفضل يعود لأمير مرتضى منصور".

واختتم ميدو تصريحاته: "الزمالك له فرصة كبيرة للتتويج بالدوري، لكن مباراتيه أمام الأهلي ستتحكم في شكل كبير وتحدد من هو بطل الدوري".

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ويحتل الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، ويسعى للتتويج بالبطولة المحلية بعد غياب لفترة عن منصات التتويج.