ميدو : الوحدة يسير بشكل جيد ومباراة النصر صعبة

الفريق يسير بشكل صحيح حتى الآن على الصعيد المحلي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر المدير الفني المصري أحمد حسام "ميدو" عن رضاه على النتائج التي يُحققها فريقه الوحدة السعودي مؤخراً على صعيد منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ميدو المدير الفني لنادي الوحدة قال في تصريحاته على قناة العربية، أن الفريق يسير بشكل صحيح حتى الآن على الصعيد المحلي.

وحصل المدرب المصري الشاب على جائزة أفضل مدير فني بالجولة الـ23 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبالحديث عن المواجهة المقبلة للوحدة أمام النصر العالمي قال : مباراتنا المقبلة أمام النصر، ستكون صعبة، وحضرنا لها جيدًا، سنحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط من أجل التواجد في مركز متقدم.

"الشلهوب يمكن أن يستمر في الملاعب لمدة 3 سنوات أخرى" 🗨️



🎙️محمد بن فيصل pic.twitter.com/cd5gd1sC3C — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 13, 2019

الوحدة يستضيف نادي النصر يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري السعودي.

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يُذكر أن نادي الوحدة يحتل حالياً المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد "36 نقطة".