رسميًا - إقالة ميدو من تدريب الوحدة السعودي

قدم ميدو أداءً رائعًا مع الوحدة خلال الفترة الماضية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت إدارة نادي الوحدة السعودي إقالة المدير الفني المصري أحمد حسام "ميدو" من قيادة الفريق.

ميدو أثار الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية عقب تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الوحدة والنصر تجاه المدافع المعار من النصر عبدالإله العمري بعدما أتهمه بالتخاذل في المباراة التي جمعت الفريقين لصالح فريقه السابق.

الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر غرد : "قرر مجلس إدارة نادي #الوحدة إقالة المصري أحمد حسام " ميدو " مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق".

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل قام الحساب الرسمي لميدو بالتعدي لفظاً على أحد مشجعي نادي الوحدة، قبل أن يعود المدير الفني ويشير إلى أن حسابه كان مخترقًا.

⚠️ عاجل - نادي الوحدة يعلن إقالة أحمد حسام ميدو من تدريب الفريق. pic.twitter.com/bxCpGLbRSm — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 19, 2019

وقدم ميدو أداءً رائعًا مع الوحدة خلال الفترة الماضية، وكانت أبرز مبارياته خلال الفترة الأخيرة التعادل مع الهلال متصدر البطولة على أرضه وبين جماهيره.

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قرر مجلس إدارة نادي #الوحدة إقالة المصري أحمد حسام " ميدو " مدرب الفريق الأول لكرة القدم من منصبه وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها مع الفريق . — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) March 19, 2019

يُذكر أن نادي الوحدة يحتل الآن المركز السادس في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة.