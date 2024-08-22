أموال من لا شيء .. ريال مدريد يتربص لمدافع جيرونا قبل إغلاق السوق!

صفقة محتملة بالأيام الأخيرة من الميركاتو

يحرص نادي ريال مدريد الإسباني على متابعة موقف لاعبه السابق ميجيل جوتيريز، تحسبًا لإمكانية رحيله عن صفوف جيرونا بالميركاتو الصيفي الحالي.

الظهير الأيسر البالغ من العمر 22 سنة لعب لأكاديمية ريال وتدرج بمراحل الشباب وصولًا إلى الفريق الثاني "كاستيا"، قبل أن يرحل في 2022 إلى جيرونا، وهو الفريق الذي نجح في إثبات قدراته معه.

صحيفة "آس" قالت إن بريال يتابع مستقبل اللاعب قبل عشرة أيام من إغلاق سوق الانتقالات، حيث يمتلك النادي خيار إعادة شراء المدافع الشاب مقابل 8 ملايين يورو فقط.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ريال لا يخطط للاعتماد على اللاعب ضمن تشكيل المدرب كارلو أنشيلوتي هذا الموسم، رغم تخبط الفرنسي فيرلان ميندي ومعاناة دافيد ألابا المستمرة مع الإصابات، بالإضافة لغياب إدواردو كامافينجا لمدة شهرين.

ولكن إدارة النادي بقيادة فلورنتينو بيريز تراقب الموقف عن قرب، بسبب ظهور أنباء حول اهتمام من كبار أوروبا بالحصول على خدمات اللاعب هذا الصيف، لذلك قد يتم تفعيل هذا الشرط وبيعه بشكل مباشر إلى فريق آخر بمبلغ أعلى للاستفادة من فارق السعر.

وأضافت "آس" أن ريال يريد معرفة هوية الأندية التي تلاحق جوتيريز وهل هي منافسة مباشرة أم لا، في الوقت الذي يصل فيه الشرط الجزائي في عقد اللاعب إلى 40 مليون يورو.

جدير بالذكر أن جوتيريز تألق بشكل لافت مع جيرونا منذ انتقاله للفريق، وحصل على ذهبية أولمبياد باريس 2024 مع منتخب إسبانيا، وسبق له الارتباط بالانتقال لمانشستر يونايتد هذا الصيف.