"ميتروفيتش 1 - نيمار 0".. نجم الهلال الغائب يستقبل ذهبية السوبر برسالة مثيرة

هداف الهلال يستقبل ذهبية السوبر في صربيا..

SHAHID

بين رد فعل ساخر وآخر رائع.. هكذا تعامل نجوم الهلال، الذين لم يشاركوا في بطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، مع استلام الميدالية الذهبية.

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وأضاف الهلال لقب السوبر الرابع في تاريخه، بعد اكتساح الاتحاد بنتيجة (4-1)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية، في 11 أبريل الجاري.

واستقبل الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، في منزله بمدينة بلغراد الصربية، ميدالية كأس السوبر السعودي، برد فعل رائع، حيث قال "لم ألعب ولكن يجب أن أقبلها.. الأولى من 3 متبقية".

وأعلن نادي الهلال، في الأول من أبريل، عن تعرض ميتروفيتش لإصابة في العضلة الخلفية، ليحتاج لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لمدة 6 أسابيع، بعد خروجه مصابًا في مباراة الديربي أمام الشباب، في دوري روشن السعودي.

وقال ميتروفيتش إنه يتدرب بجهد كل يوم، حيث يصعد على جهاز المشي ثم يتمرن ثم يعود للمشي، مؤكدًا أن الأمور تتحسن، معربًا عن أمله في العودة للانضمام للهلال بعد أسبوعين، مؤكدًا أنه يعمل بجد في برنامجه التأهيلي من الثامنة صباحًا إلى الرابعة أو الخامسة مساءً، من أجل التعافي والعودة سريعًا.

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وكان البرازيلي نيمار جونيور، مهاجم الهلال، قد تواجد مع زملائه في ملعب محمد بن زايد، حيث حضر منصة التتويج، رغم غيابه عن مباريات الزعيم حتى نهاية الموسم، بعد إصابة في الرباط الصليبي والغضروف، ليعلق على ذهبية السوبر قائلًا "هذا مثل أيام المدرسة، الشباب يقومون بالعمل، وأنا أحضر فقط للحصول على الدرجات".

SHAHID