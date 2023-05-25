مؤشر لاجتماع وشيك في الدوري السعودي؟ رسالة مؤثرة من ليونيل ميسي إلى جوردي ألبا!

ليونيل ميسي تمنى التوفيق لجوردي ألبا بعد إعلان رحيله عن برشلونة..

نشر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسالة مؤثرة لتوديع جوردي ألبا بعد إعلان رحيله عن نادي برشلونة الإسباني.

برشلونة أكد يوم الأربعاء أن ألبا، البالغ من العمر 34 عامًا، سيغادر النادي في يونيو 2023 بعد 11 عامًا قضاها في ملعب "كامب نو".

ونشر ميسي رسالة لتوديع ألبا، الذي لعب معه في النادي الكتالوني لمدة تسع سنوات، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

وجاء في الرسالة التي نشرها ميسي مع صورة تجمعه بألبا: "لقد كنت أكثر من مجرد زميل في الفريق وشريك حقيقي على أرض الملعب، وكم هو جميل أن نملك القدرة أيضًا على الاستمتاع بمدى توافقنا على المستوى الشخصي".

وأضاف: "أنت تعلم أنني أتمنى لك دائمًا الأفضل ولعائلتك أيضًا، آمل أن تستمر في تحقيق الكثير من النجاح والفرح خلال مرحلتك الجديدة، شكرًا على كل شيء جوردي، عناق كبير!".

رسالة ميسي إلى ألبا ربما تكون مؤشرًا جديدًا على احتمالية اجتماع الثنائي سويًا من جديد، لكن هذه المرة في دوري روشن السعودي كما أفادت العديد من التقارير مؤخرًا.

ويرتبط ميسي بالانتقال إلى نادي الهلال بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في الصيف الحالي، بينما قيل إن ألبا هو الآخر على رادار "الزعيم".