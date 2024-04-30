مؤتمر مواجهة دورتموند.. إنريكي للصحفيين: لا تعرفون شيئًا عن كرة القدم!

"تحسنّا في كل شيء.. ولكن!"

يرى لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أن فريقه ليس "المفضل" للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب بوروسيا دورتموند.

وقال إنريكي، في مؤتمر صحفي اليوم: "الصحافة ترى باريس المفضل؟ لهذا السبب أقول إن الصحافة لا تعرف شيئًا تقريبًا عن كرة القدم. آسف".

وأضاف: "الشيء الجيد هو الاستمتاع بمباراة خاصة، في ملعب خاص في أوروبا، ومحاولة إدخال الفرحة على جماهيرنا بالتأهل إلى النهائي، وأعتقد أن أي نتيجة بخلاف الفوز ستكون مخيبة للآمال بالنسبة للفرق الأربعة المشاركة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح أن "مواجهة دورتموند ستكون مشابهة لربع النهائي أمام برشلونة، سنحاول الفوز بكرة القدم، وأعتقد أنه ستكون هناك أهداف بفضل قدرتنا على الوصول إلى منطقة الخصم".

ولفت إلى أنه "يشعر بدعم النادي واللاعبين منذ وصوله"، لافتًا إلى أن "باريس في مرحلة التحسن، هذه مجرد بداية المشروع، وما زلنا في المنافسة (على كل الألقاب)، لقد وصلنا في أفضل لحظة في الوقت المثالي من الموسم".

وختم: "الفريق تحسن في جميع الجوانب، في الدفاع والهجوم، لكن لا يزال بإمكاننا التحسن! علينا أن نكون متطلبين، لا يزال يتعين علينا القيام بكل شيء، لدينا أصغر فريق وهو أمر مضحك، إذا خسرنا فذلك لأننا صغار، وإذا فزنا فسيكون ذلك بمثابة اليانصيب، العمر ليس مهمًا".