مؤامرة من أندرسون تاليسكا؟ .. "ألبومه الغنائي" ليس وحده سبب تراجع مستواه!

اللاعب استفز مدرب النصر حتى خرج الأخير منتقدًا له علنًا بعد المستويات المتواضعة التي يقدمها مؤخرًا

shahid

حيرة كبيرة يعيشها جمهور النصر السعودي فيما يتعلق بلاعب الفريق البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي تراجع مستواه بشكل كبير خلال الشهر الأخير.

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البرازيلي شارك أول أمس الإثنين، في تعادل صادم لفريقه أمام الخليج بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، ليبتعد خطوة جديدة عن اللقب.

لكن كان تاليسكا هو الحاضر الغائب عن المباراة في ظل مستواه المتواضع للغاية الذي ظهر به، وزاد من الوضع سوءًا خروج مدرب النصر دينكو إيليتشيتش بتصريحات منتقدًا لاعبه علنًا عقب المباراة، فما السر؟

ربما الأمر يعود لحملة إعلانية كبرى يقودها حساب "Festival Hit Salvador" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لحفلة في البرازيل في 27 من مايو الجاري، يشارك بها تاليسكا؛ صاحب الاسم الفني "سبارك".

هذا الحفل يأتي في ظل ارتباطات مهمة للنصر، إذ يواجه الطائي في 16 من مايو الجاري ثم الشباب في يوم 23، فالاتفاق في 27، وأخيرًا ختام الموسم أمام الفتح يوم 31 من الشهر ذاته.

لذلك ما يقدمه تاليسكا خلال هذه الفترة دفع البعض للحديث عن أن تركيز اللاعب في الحفل سيطر عليه وأبعده عن الكرة، فيما تحدث آخرون عن مؤامرة منه، لدفع الجهاز الفني لاستبعاده من حساباته، ومن ثم تهيئة الأجواء له للسفر لإحياء حفله.

لكن الأيام المقبلة ستكشف عما سيؤول إليه هذا الأمر، هل يحرم النصر سبارك من حفله أم سيضحي تاليسكا بالحفل من أجل العالمي؟

Shahid