الانتقالات
الانتقالات

مويس ينصح تشيلسي بالتعاقد مع أرناوتوفيتش

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جدل متواصل حول مستقبل المهاجم النمساوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يعتقد ديفيد مويس المدرب السابق لوست هام، أن ماركو أرناوتوفيتش يمكنه اللعب في تشيلسي والتألق مع البلوز.

مستقبل الدولي النمساوي يعتبر أحد أهم الموضوعات المتداولة بالصحف الإنجليزية بشكل يومي، لرغبته الصريحة في الرحيل عن المطارق.

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مويس الذي سبق وأن عمل مع أرناوتوفيتش يؤمن بقدرته على الانتقال لتشيلسي، بدلاً من اللعب في الدوري الصيني.

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وقال الاسكتلندي:"أرناوتوفيتش كان دائماً لاعب على أعلى مستوى، ازدهر بشكل كبير في مركز المهاجم الصريح بفضل سرعته وقوته".

وأضاف:"يمكنه التألق مع تشيلسي بكل سهولة، نظراً لطريقة استلامه للكرة والربط بين الخطوط".

وتابع:"لقد نضج كثيراً في السنوات الماضية وأصبح قادراً على اللعب للفرق الكبيرة، ستكون خسارة كبيرة لوست هام في حالة رحيله".

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ورغم تصريحات مويس إلا أن خطوة الانتقال للصين تعتبر هي الأقرب للاعب النمساوي حتى الآن، بعد تلقي وست هام عرضاً قيمته 35 مليون جنيه إسترليني مع راتب مضاعف لمهاجمه.

يذكر أن وست هام تعاقد مع صاحب الـ29 عاماً في 2017 قادماً من ستوك سيتي بـ20 مليون جنيه إسترليني.

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