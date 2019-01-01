رايولا: حاولت نقل كين للميلان في يناير الماضي

رايولا يُهدد يوفنتوس بورقة ميلان!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فجر مينو رايولا قنبلة كبيرة حين كشف عن محاولاته نقل موكله "مويس كين" من يوفنتوس إلى ميلان خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي.

وسجل صاحب الـ19 عامًا هدفه الأول مع منتخب إيطاليا هذا الأسبوع خلال مواجهة فنلندا في تصفيات يورو 2020، بعدما كان قد خاض مباراته الأولى مع الآدزوري في نوفمبر الماضي تحت قيادة المدرب روبيرتو مانشيني.

ولم يلعب كين صاحب الأصول الإفوارية سوى 4 مباريات مع يوفنتوس هذا الموسم في السيري آ أحرز خلالها هدفين وصنع آخر، ولكن هذا الوضع لن يُرضي اللاعب ووكيله بعد الآن!

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إذ قال رايولا لصحيفة كورييري ديلو سبورت "نحتاج لإعادة تقييم الأمر الآن، الولد يجب أن يلعب. حاولت نقله للميلان في يناير الماضي، لكن يوفنتوس رفض تمامًا التخلي عنه. فعلنا أنا وليوناردو كل شيء لإتمام الصفقة".

وينتهي عقد كين الذي لعب معارًا لفيرونا الموسم الماضي مع يوفنتوس بنهاية الموسم القادم، مما يعني أن هناك حاجة ماسة لتجديد عقده الصيف المقبل وإلا قد يفقده بالمجان في يناير 2020.