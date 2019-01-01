يوفنتوس يُنافس ثلاثي البريميرليج وريال مدريد على خدمات كييزا

جناح الفيولا يعيش موسمًا مذهلًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت مصادر خاصة لجول أن يوفنتوس دخل سباق التوقيع مع نجم فيورنتينا ومنتخب إيطاليا فيديريكو كييزا.

ويحظى اللاعب صاحب الـ21 عامًا بموسم رائع في فلورنسا، ويتألق كذلك بقميص المنتخب الوطني، حيث لعب 31 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا.

وأبدت عدة أندية اهتمامها بضم كييزا، أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول، كما تحدثت تقارير أخرى عن نية ريال مدريد جلبه لليجا ضمن مساعي النادي تجديد صفوفه.

مصادر لجول أوضحت أن يوفنتوس وضع اللاعب ضمن حساباته للموسم القادم، لكن التقدم بخطوات ملموسة لضمه لن يكون سوى بعد الانتهاء من أعمال البيع، إذ تدور الإشاعات حول عدد من لاعبيه أبرزهم دوجلاس كوستا وباولو ديبالا.

دي ليخت: لست قلقًا، سنرى كيف سينتهي الأمر

ورغم العلاقة السيئة جدًا بين جماهير يوفنتوس وفيورنتينا، إلا أن أعمال سوق الانتقالات بين الناديين تسير بشكل جيد، وآخرها كان انتقال فيديريكو بيرنارديسكي من الفيولا إلى فريق السيدة العجوز صيف 2017.

لكن الأكيد أن يوفنتوس سيحتاج ليدفع مبلغًا أكبر من الـ40 مليون يورو التي دفعهم لضم بيرنارديسكي إن أراد حقًا ضم كييزا، إذ تُقدم قيمته المالية حاليًا بـ60-70 مليون يورو وبالتأكيد سيستغل فيورنتينا سعي الأندية "الغنية" لضمه ليرفع سعره أكثر وأكثر.