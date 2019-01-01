رايولا ينفي تصريحاته بشأن مويس كين

الوكيل الشهير هاجم فيسبوك!

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نفى مينو رايولا أن يكون قد أدلى بتصريحات لصحيفة كورييري ديلو سبورت عبر حسابه الشخصي في فيس بوك، مؤكدًا أنه لا يستخدم موقع التواصل الاجتماعي الشهير أبدًا.

وكانت الصحيفة الإيطالية قد نقلت عن رايولا قوله عن موكله مويس كين "يجب أن يلعب أكثر، لقد حاولت نقله للميلان في يناير الماضي وتوصلنا لاتفاق أنا وليوناردو، لكن يوفنتوس رفض تمامًا التخلي عنه".

رايولا: حاولت نقل كين للميلان في يناير الماضي

الوكيل الهولندي نفى هذه التصريحات تمامًا، بقوله عبر تويتر "لقد أنشأت حسابًا في فيس بوك فقط ليُدرك الناس أن الحسابات الأخرى التي تستخدم اسمي مزيفة، لكني لا أنشر أي شيء عبر فيس بوك ولم ولن أعلق أبدًا عبره، سواء في حسابي الشخصي أو حسابات غيري. لقد انتُحلت شخصيتي لسنوات في فيس بوك ولينكدين وهو أمر مقزز".

يُذكر أن الصحيفة قالت أنها تواصلت مع رايولا وحصلت على تلك التصريحات عبر نظام الدردشة الخاص في فيس بوك.